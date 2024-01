Trapani, verso la Serie C. Antonini, un po' di Lazio nel sogno di una città

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trapani sogna in grande. Nel weekend, roboante 2-5 a domicilio rifilato dalla squadra siciliana guidata da Alfio Torrisi alla Vibonese terza in classifica, adesso a -7. I granata consolidano il primato e allungano sulle inseguitrici. Nel frattempo, infatti, il Siracusa è caduto sul campo della Nuova Igea Virtus scivolando a -4 con una gara in più.

Vittoria di fondamentale importanza per il Trapani che rimonta nella ripresa dopo il doppio svantaggio iniziale. "Ho chiamato alla fine del primo tempo e ho detto ai ragazzi che al 46esimo sarebbe iniziato una nuova partita", afferma il presidente Valerio Antonini che, solo qualche mese fa, era intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. L'imprenditore, romano di nascita e grande tifoso della Lazio, ci aveva rivelato la sua passione sconfinata per i colori biancocelesti mostrando anche la sua ammirazione per il collega Lotito: "E' il miglior presidente della Serie A insieme a De Laurentiis. Se non altro perché si scontra con delle realtà mostruose del Nord Italia, ma che sono avvantaggiate da un sistema economico, gestionale del calcio che è scandaloso. È un uomo straordinariamente determinato, ha i suoi pregi e i suoi difetti però sa anche districarsi in un ambiente che non è facile, una città difficilissima, una tifoseria, che è quella della Lazio, molto esigente".

Antonini, emozionato per i grandi risultati della squadra, continua: "E' il punto più alto della mia doppia presidenza. Oggi abbiamo dato vita ad una partita leggendaria. Ringrazio gli straordinari ragazzi della Curva che ci hanno seguiti fino a Vibo, la cui presenza è elemento fondamentale per l’ottenimento dei risultati finali e verso cui auspico un percorso di crescita per poter essere sempre il nostro fondamentale dodicesimo uomo in campo. Li abbraccio uno a uno per la passione che mettono verso i colori che amano così tanto! Il Trapanese vero, quello che ama la sua città, oggi sta godendo! E io ne sono particolarmente orgoglioso".

Miglior attacco del campionato con 55 gol fatti, miglior difesa di tutti i campionati italiani con solo 8 reti subite. Una città intera sogna la promozione nei professionisti a breve distanza dal fallimento dichiarato il 22 dicembre 2020. La Serie C è dietro l'angolo ed è l'obiettivo concreto di tutti. Anche dei tifosi che ieri hanno accolto in grande numero il ritorno della squadra dalla Calabria. Sciarpe, fumogeni e bandiere al vento, cori incessanti, uno spettacolo che merita ben altri palcoscenici. Il Trapani è pronto a tornare tra i grandi, è pronto a tornare grande.