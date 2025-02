Turchia, Mourinho accusato di razzismo: il Galatasaray minaccia la denuncia

TUTTOmercatoWEB.com

In seguito alle numerosi polemiche sugli arbitraggi delle ultime settimane, il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce è stato affidato allo sloveno Vincic. La sfida, terminata a reti bianche e senza particolari problemi, fatta eccezione di una breve sospesione a causa del lancio di un bengala, ha visto come protagonista Josè Mourinho, tecnico del Fenerbahce. Infatti, l'ex allenatore della Roma nel post partita ha alimentato le polemiche. Il portoghese, non nuovo a polemiche contro gli arbitri soprattutto negli ultimi mesi in Turchia, nel post partita avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato l'indignazione della squadra rivale e non solo. Ecco di seguito le sue parole riportate dal Calciomercato.com: "Dopo la partita sono andato nella stanza dell'arbitro e gli ho detto: 'Grazie per essere venuto qui e per aver arbitrato questa grande partita'. Era presente anche l'arbitro turco, mi sono girato verso di lui e gli ho detto: 'Se questa partita fosse stata arbitrata da un arbitro turco, sarebbe stato un disastro".

Il Galatasaray, la squadra avversaria, ha risposto alle parole di Mourinho con un duro comunicato in cui viene accusato di razzismo: "Dall'inizio delle sue funzioni manageriali in Turchia, l'allenatore del Fenerbahçe Jose Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti rivolte al popolo turco. Oggi, il suo discorso si è intensificato oltre i semplici commenti immorali in una retorica inequivocabilmente disumana. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste fatte da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahçe – un'istituzione che professa di sostenere "valori morali esemplari" – in risposta alla condotta riprovevole mostrata dal suo manager".