Ucraina, De Zerbi: "Vogliamo riabbracciare i ragazzi. Gli avevo promesso..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LUIS ALBERTO NON SI ALLENA: IL MOTIVO. OUT ALTRI TRE... Alla ripresa dei lavori non spicca l'assenza di Luis Alberto. Nessun problema fisico per lo spagnolo, il discorso dovrebbe essere di altra natura. Ieri la moglie Patricia aveva pubblicato una storia per annunciare l'arrivo del virus in casa, salvo poi addrizzare il... Alla ripresa dei lavori non spicca l'assenza di Luis Alberto. Nessun problema fisico per lo spagnolo, il discorso dovrebbe essere di altra natura. Ieri la moglie Patricia aveva pubblicato una storia per annunciare l'arrivo del virus in casa, salvo poi addrizzare il... WEBTV LAZIO-SASSUOLO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "C'È STATA LA REAZIONE" La Lazio vince 2-1 col Sassuolo e si riporta momentaneamente al 5° posto. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di una reazione che c'è stata... La Lazio vince 2-1 col Sassuolo e si riporta momentaneamente al 5° posto. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di una reazione che c'è stata... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI SPINGE PER IL RINNOVO DI PATRIC: LE ULTIME CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Contro Scamacca e Raspadori non era facile, ma ancora una volta ha superato l'esame. Patric sabato ha fornito l'ennesima buona prestazione della stagione. Chi lo avrebbe mai detto che un terzino adattato a centrale finisse per... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Contro Scamacca e Raspadori non era facile, ma ancora una volta ha superato l'esame. Patric sabato ha fornito l'ennesima buona prestazione della stagione. Chi lo avrebbe mai detto che un terzino adattato a centrale finisse per...