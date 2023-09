Ucraina, il ct Rebrov: "Abbiamo grande rispetto per l'Italia, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida contro l'Italia, in conferenza stampa il ct dell'Ucraina ha fatto il punto sulle condizioni della sua squadra: "Abbiamo alcuni problemi, però oggi si allenano tutti. Abbiamo 22 calciatori e tre portieri, dobbiamo fare delle scelte, prima dell'allenamento posso dire che non ci sono traumi che impediscono ai calciatori di partecipare alla partita"

Sergej Rebrov ha poi espresso le sue sensazioni sulla partita: "Per loro è una gara molto importante ma lo è anche per noi. Dobbiamo restare concentrati sul nostro gioco, se non lo facciamo ci ritroviamo in difficoltà. L'Italia è una squadra fortissima, una squadra top e non è mai stato facile giocare contro di loro. Per domani dobbiamo essere pronti a fiduciosi per conquistare un risultato positivo a San Siro. Italia non al meglio? Non capisco perché si dica ciò, ho visto il loro gioco ed è di livello. Non hanno vinto ma stanno comunque mostrando un livello molto".

"Su cosa faremo leva per battere l'Italia? Credo che giocare qui per noi è importante, sappiamo cosa sta succedendo nel nostro paese e giocare a livello internazionale, presentare la squadra a questo livello, per noi è importante. Abbiamo grande rispetto per l'Italia, ma noi dobbiamo mostrare la nostra forza anche se il calcio non è tra le prime cose nel nostro paese. Però contro l'Inghilterra abbiamo mostrato grande carattere ed è stato molto apprezzato".

"Ho visto partite di Spalletti al Napoli, ha vinto lo Scudetto e ho il massimo rispetto di questo allenatore. Contro la Nord Macedonia ho visto i suoi cambiamenti e i calciatori sanno cosa stanno facendo in campo, per noi quella di domani sarà una gara molto difficile e siamo pronti".

