Ucraina, Zinchenko shock: "Sono pronto ad andare in guerra contro la Russia!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olevksandr Zinchenko, terzino ed esterno dell'Arsenal, dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina non ha mai fatto mancare il proprio sostegno dall'esterno ai suoi connazionali. Spesso protagonista di gesti, donazioni - tra cui una da un milioni di euro - e azioni significative con cui si poneva al fianco degli ucraini, ma soprattutto invitava a fermare una folle guerra. Intervenuto ai microfoni della BBC, però, il giocatore ha deciso di fare un altro passo importante, almeno a parole, verso il popolo di Zelensky dichiarandosi disposto a imbracciare le armi:

"Se preferirei andare in guerra piuttosto che giocare in Premier League? Penso che la mia risposta sia scontata, andrei a combattere! Alcuni miei ex compagni di scuola sono lì, in prima linea. Pensare che prima giocavamo insieme, nel cortile, sul campo e oggi stanno combattendo per difendere la nazione... è difficile, anche da accettare. Stanno vivendo anni estremamente duri, ma noi a casa siamo orgogliosi del nostro presidente. So bene che per alcune persone potrebbero pensare che sia molto più facile per me essere qui a Londra, invece che in Ucraina. Spero davvero che questa guerra finisca presto".