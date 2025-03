Udinese, assente Thauvin: la situazione in vista della Lazio

Manca davvero poco al match in programma lunedì 10 marzo all'Olimpico. Dopo le fatiche di Europa League dove la Lazio incontrerà questa sera il Viktoria Plzen in trasferta, il prossimo appuntamento di campionato sarà contro l'Udinese. Come riporta TuttoUdinese, oggi è andato in scena l'ennesimo allenamento a porta aperte al centro sportivo Dino Bruseschi per i tifosi che si sono presentati in massa all'apertura dei cancelli alle ore 15:00.

Tanti sorrisi e applausi per i ragazzi di Kosta Runjaic che preparano la gara contro la Lazio. Assente però il capitano Florian Thauvin che ha svolto una seduta a parte di scarico.

Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, con l'obiettivo dello staff medico di averlo a disposizione per la rifinitura di sabato. Riposo precauzionale per non aggravare uno stress fisico elevato visto che ha disputato 792 minuti nel 2025 in Serie A sugli 810 a disposizione.