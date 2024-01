Udinese, Cioffi a Dazn: "Tante cose a favore della Lazio, gol al primo tiro..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Lazio per 1-2, il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Dazn. Questa la sua analisi completa del match: “Faccio i complimenti ai ragazzi, è una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per le occasioni che abbiamo dato alla Lazio. Ora si riparte. Il primo gol è un errore individuale, se fai giocare ragazzi giovani con potenziale possono concedere qualcosa. Nel 2-1 ci sono state tante cose a favore della Lazio, è stato il loro primo tiro in porta del secondo tempo. Noi siamo comunque rimasti in partita, avevamo una situazione di controllo. Non ho percepito il gol della Lazio”.

“Ho cambiato Masina non per scelta tattica, stava facendo bene. Veniva da due mesi e mezzo di stop. Ci siamo un po’ spenti, c’è mancato entusiasmo e verticalità, in cui siamo forse la prima squadra in Italia. Abbiamo perso le nostre caratteristiche migliori. Samardzic fuori? non riguarda il mercato ma una scelta mia".

Il tecnico dell'Udinese è intervenuto anche in conferenza stampa: "Noi siamo partiti bene aggressivi, determinati e con le idee chiare. Un episodio ci ha fatto allungare, nel primo tempo pensavo a tutto tranne che a prendere gol. È stato uno schiaffo anche per me. Non penso ci siano colpevoli, abbiamo sfidato Vecino che si è infilato all’angolino, imprendibile. Ho visto una reazione buona, la Lazio è comoda e sorniona. Ci ha pizzicato con un tiro in porta e ce lo ricorderemo per la prossima volta. Samardzic? Scelta tecnica. Ho cercato di riagguantarla. Lazar è un professionista, sta lavorando bene ma io faccio le mie scelte"

"Lazio è da Champions? Tifo Roma (ride. Ndr). Credo che la Lazio abbia ritrovato il pizzico di fortuna che gli era mancato, oggi la vedevo con un pareggio. Onore all’avversario, le trame di gioco che la Lazio è abituata a fare non le ho viste. Ha qualità e grandi campioni, complimenti a Sarri e alla Lazio. La vedo in corsa per la Champions? Perché no".