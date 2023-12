Udinese, Cioffi fa il punto sull'infermeria e su Samardzic: "È cresciuto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Bologna. Tra temi toccati, l'allenatore si è soffermato sugli infortunati facendo il punto della situazione considerando anche il prossimo impegno contro la Lazio, in programma il 7 gennaio alle 15. Queste le parole: "Zemura è ancora fuori, non siamo ancora riusciti a recuperarlo, così come ha preso una botta forte Pafundi e non sarà a disposizione".

A proposito di Samardzic, ritornato in voga in casa biancoceleste come possibile obiettivo di mercato, Cioffi ha tenuto a specificare com'è il rapporto con il serbo: "È cresciuto, mi è arrivato all'orecchio che qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, non so da dove sia nata la cosa, io semplicemente voglio il massimo da tutti e chi sta meglio gioca, le scelte le faccio io".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE