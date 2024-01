Udinese, Cioffi manda tutti a casa: il piano in vista della Lazio

Un successo che ha dato entusiasmo e più consapevolezza all'Udinese, per affrontare la Serie A nel nuovo anno. Dopo la vittoria per 3-0 contro il Bologna, Cioffi ha deciso di concedere due giorni di riposo ai suoi giocatori che si ritroveranno così, martedì 2 gennaio per la ripresa degli allenamenti al Bruseschi. Appuntamento dunque a domani pomeriggio per i bianconeri, per iniziare a preparare la prima gara del 2024, quella al ‘Friuli’ contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un 3-1 firmato in rimonta contro il Frosinone. Allo staff dell'Udinese il compito di cercare di recuperare Zemura e l’ultimo infortunato Pafundi. Lo riporta Udineseblog.it.