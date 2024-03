Udinese, Cioffi soddisfatto: "Concentrazione e applicazione, non abbiamo mai vacillato"

TUTTOmercatoWEB.com

Non poteva che essere soddisfatto mister Cioffi della vittoria della sua Udinese che si è imposta per 2-1 sulla Lazio. Al termine della sfida queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Questa sera ho visto concentrazione, applicazione, gestione della pressione che per una squadra giovane come la nostra non è scontato. Sono contento per i ragazzi ma ora rimaniamo con i piedi per terra. In casa abbiamo troppe pressioni che non riusciamo a sostenere. Questa vittoria ci permetterà di affrontare la gara contro il Torino in casa con meno pressione. La squadra ha sempre dimostrato presenza e personalità ma anche contro Genova e Salernitana la squadra in dieci non ha mai vacillato".