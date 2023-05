Udinese, contro la Lazio la squadra di Sottil in campo con una maglia speciale - FOTO

"Contro ogni forma di discriminazione", questo il messaggio che l'Udinese ha lanciato sui suoi profili e che metterà in campo nella gara di domenica 21 maggio contro la Lazio. Il club friulano in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, indosserà una maglia speciale: bianca con un arcobaleno disegnato sopra. "Contro ogni forma di discriminazione: in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, l'Udinese e Macron hanno svelato uno speciale kit che verrà utilizzato nella partita di domenica, nell'ambito della più ampia iniziativa #AMoreLove della Lega Serie A", questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

Against all forms of discrimination: for the International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia, Udinese and @MacronSports unveiled a special kit that will be used in Sunday's match, as part of the Lega Serie A's wider #AMoreLove initiative.



