Udinese, Ekkelenkamp manda un messaggio alla Lazio: "Vogliamo arrivare..."

L'Udinese sarà la prossima avversaria della Lazio in campionato, la gara è in programma lunedì 10 alle 20:45 all'Olimpico. Match importantissimo, in palio ci sono punti preziosi per le ambizioni di entrambe e nessuna delle due ha intenzione di farseli sfuggire. Ai microfoni di Flashscore News, nel corso di un'intervista, Jurgen Ekkelenkamp si è soffermato anche su questo argomento e, indirettamente, ha mandato un messaggio ai biancocelesti in vista della sfida.

Il centrocampista, senza troppi giri di parole, ha palesato gli obiettivi della squadra friulana: "Vogliamo solo arrivare il più in alto possibile. Vedremo dove sarà, magari un posto in Europa. Vogliamo solo finire in alto e vedere dove saremo stati in grado di arrivare".

