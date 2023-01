Udinese-Empoli, espulso un ex Lazio: non ci sarà domenica all’Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

Niente sfida dell'ex per Jean Daniel Akpa-Akpro. Il centrocampista ivoriano, passato dalla Lazio all'Empoli, si è fatto espellere per doppia ammonizione nel match del mercoledì sera alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il classe 1992 dunque non sarà a disposizione di Zanetti per il match di domenica all'Olimpico contro i suoi ex compagni biancocelesti.