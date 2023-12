Udinese - Lazio, attenzione ai cartellini: tre big sono diffidati

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha concluso al meglio il suo 2023 e guarda con positività al 2024. Dopo la vittoria sul Frosinone la squadra di Sarri sfiderà l'Udinese nella prima gara del nuovo anno in programma il 7 gennaio alla Dacia Arena.

I biancocelesti dovranno però fare particolare attenzione ai cartellini per non rischiare di avere assenze contro il Lecce. Nello specifico Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella sono diffidati, così come Immobile a oggi out per infortunio, e in caso di cartellino giallo salterebbero la sfida dell'Olimpico in programma il 14 gennaio.