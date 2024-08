"Non lo escludo", aveva risposto Marco Baroni in conferenza stampa sulla possibilità di vedere Castellanos e Dia in coppia. Detto, fatto. Contro l'Udinese il tecnico biancoceleste ha subito provato il nuovo attacco con entrambi i centravanti a disposizione. A richiederlo è soprattutto il risultato: al 60' la Lazio è sotto 2-0 e deve rimontare il punteggio.