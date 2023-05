Udinese - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming

Dopo il pareggio all’Olimpico contro il Lecce, la Lazio affronterà l’Udinese alla Dacia Arena. Il match, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, è in programma domenica 21 maggio alle 20:45 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Nel dettaglio, sarà possibile seguirlo in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.