Udinese - Lazio, Felipe Anderson fuori al 45': la spiegazione del cambio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È stata sorprendente la decisione di Maurizio Sarri in Udinese - Lazio di sostituire Felipe Anderson, facendo entrare al suo posto Pedro. In merito al cambio è arrivata una prima versione riportata nel post-partita di Lazio Style Channel: “Immagino si tratti di naturale gestione. Felipe era già ammonito, non si voleva rischiare nulla. E poi si voleva dare un segnale con Pedro che era stato in palla nelle ultime partite. Non escludiamo, tuttavia, un discorso fisico. Abbiam visto Felipe farsi la doccia e subito dopo andare in panchina, dunque era una cosa che non è stata improvvisa ma di fatto, alla sua uscita dal campo al primo tempo, era già ponderata. Quindi o un problema fisico oppure una scelta tecnica comunicata al giocatore in precedenza”.

