Udinese - Lazio, i tifosi rispondono ancora presente: il dato sui tagliandi venduti

Servirà tutto l'amore del popolo biancoceleste in questo finale di stagione. La Lazio, dopo il pareggio dell'Olimpico contro il Lecce, sarà impegnata nella complicata trasferta di Udine in programma domenica 21 maggio alle 20.45. Intanto la vendita dei tagliandi per il match è partita venerdì e sono già 720 i biglietti staccati per il settore ospiti. Un dato importante a una settimana dalla sfida considerando anche il momento difficile che sta attraversando la squadra di Sarri.

Pubblicato il 14-5 alle 18:30