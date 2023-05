Udinese - Lazio, Immobile dal dischetto ma Sarri non lo guarda: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile porta in vantaggio la Lazio per 1-0 contro l'Udinese. I biancocelesti riescono a trovare la prima rete grazie al calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un intervento in area ai danni del bomber. C'è una curiosità che emerge da DAZN. Nel momento in cui il capitano della Lazio stava per battere il penalty, Maurizio Sarri ha preferito girarsi verso il settore ospiti e non guardare Immobile dagli 11 metri. Solo capendo la reazione dei tifosi, il tecnico ha potuto esultare. C'è grande tensione, soprattutto dalle parti del Comandante.