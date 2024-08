Udinese - Lazio, l'ex arbitro Calvarese: "Vi spiego l'arbitraggio di Doveri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ora redattore per Tuttosport e per Calvar.it. Questo il suo pensiero riguardo l'arbitraggio di Doveri in Udinese - Lazio con un focus in particolare sul primo gol di Lucca.

"Il gol di Lucca? Ehizibue dell'Udinese lancia per Payero, in quel momento l'assistente Garzelli fa una decisione sbagliando in maniera grave, come dice il regolamento. Alzando la bandierina dà un segnale visibile ai giocatori. Poi arriva la palla a Thauvin che crossa e Lucca che segna. L'errore del guardalinee è doppio: il primo è che Payero era in posizione regolare; il secondo, che è quello più grave, è il timing su questi episodi. Bisogna sempre ritardare queste chiamate perché sennò di fatto, se Doveri avesse fischiato, avrebbe messo fuorigioco la tecnologia. Una cosa simile è successa l'anno scorso in Champions League in Real Madrid - Bayern Monaco, con Marciniak che ha fermato il gioco prima del dovuto".

"Doveri è bravo a lasciar giocare. È vero che i giocatori sbagliano a fermarsi, perché anche Rocchi ribadisce sempre che bisogna aspettare il fischio dell'arbitro, però il gesto dell'assistente è evidente e non può non condizionare i calciatori. Per questo è un errore grave. Da protocollo lo sanno tutti, ma vedrete che Garzelli secondo me verrà fermato perché anche in maniera istintiva ha condizionato la difesa della Lazio. L'arbitro in quella situazione se fischia, sbaglia. In quel caso la tecnologia non potrebbe più intervenire. Il VAR la prima cosa che chiede quando succedono queste cose è quando è arrivato il fischio".

"Doveri in Udinese - Lazio ha arbitrato bene, gli hanno tolto il badge internazionale solo per problemi anagrafici. Ha fatto bene ad aspettare nella situazione del gol di Lucca. Anche le ammonizioni le ha gestite bene, il doppio giallo di Kamara mi è sembrato ineccepibile. Per quanto riguarda la protesta di Romagnoli, poteva anche solo richiamarlo a brutto muso senza ammonirlo, ma quelle poi sono direttive di Rocchi e ognuno fa quello che vuole. Fallo al limite tra Bijol e Castellanos al limite dell'area? È un fischio sbagliato che non fa la prestazione. Si è comunque comportato bene Doveri, ci può stare".