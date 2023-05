Udinese - Lazio, Masina: "Dobbiamo fare una grande performance"

Fonte: DAZN

L'Udinese vuole fare bene questa sera con la Lazio nonostante non abbia nulla da chiedere al campionato. Adam Masina, ai microfoni di DAZN, ha detto nel pre partita: "Si parte dalla prestazione ed è chiaro che molte squadre forti e blasonate vengano qui per portare via punti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto in passato però dobbiamo pensare ad oggi, dobbiamo fare una grande performance e sperare di portare a casa punti importanti per la nostra classifica. In questo momento abbiamo un obiettivo di squadra, lo abbiamo deciso qualche settimana fa e faremo di tutto per portarlo a termine e raggiungerlo".