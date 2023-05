Udinese - Lazio, Pedro: "Mancano due finali, così fino alla fine" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince per 1-0 sul manto della Dacia Arena contro l'Udinese con un super gol dagli undici metri di Immobile. Il risultato garantisce ai biancocelesti i avvicinarsi sempre più al sogno Champions, ora in terza posizione in classifica. Maurizio Sarri ha sottolineato di come l'essere vicino a un traguardo è come far palo e bisogna andare infondo fino ala fine. Di questo ne è certo Pedro che su Instagram ha commentato così il successo odierno: "Passo in avanti molto importante. Continuamo fino alla fine ragazzi. Mancano 2 finali. FORZA LAZIO!!".