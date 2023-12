Udinese, Lucca avverte la Lazio: "Inizieremo al meglio..."

Lorenzo Lucca è stato tra i grandi protagonisti del successo dell'Udinese ai danni del Bologna. Il 2-0 porta la sua firma, e in particolare per la quinta volta in Serie A tra le mura del Bluenergy Stadium. Così, ai microfoni ufficiali del club, il giocatore ha avvertito anche la Lazio per l'ultima gara del girone di andata: "Venivamo da due partite in cui ci siamo fatti recuperare all’ultimo, eravamo concentrati e volevamo i tre punti per i tifosi e per iniziare al meglio l’anno nuovo”.