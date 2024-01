Udinese, Lucca mette nel mirino la Lazio: la difesa è avvertita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si prepara per la trasferta di Udine. Il 7 gennaio andrà in scena per la squadra di Maurizio Sarri la prima partita del 2024 e tra i banchi dell'Udinese c'è un avversario in particolare a cui la difesa biancoceleste dovrà prestare attenzione. Contro il Bologna, Lorenzo Lucca ha segnato la sua sesta rete stagionale, la quinta in casa.

Come ricorda Udineseblog, l’attaccante, ex Ajax, infatti, è andato in gol contro Genoa, Verona (doppietta), Sassuolo e Bologna al ‘Friuli’ e contro il Monza in trasferta. Per questo, domenica, per l’ultima giornata del girone di andata, la Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a contere quanto più possibile le avanzate di Lucca, che anche davanti ai biancocelesti cercherà di mantenere uno score importante.