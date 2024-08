Udinese, Okoye: "Il mio obiettivo contro la Lazio. Sarà importante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Udinese e Lazio si affronteranno sabato alle 18:30 alla Dacia Arena, la sfida sarà valida per la seconda giornata di campionato. In vista dell'incontro, a esprimere le sue sensazioni, è stato Maduka Okoye. Queste le parole del portiere nigeriano: "Siamo grati a tutti per il supporto. Giochiamo tutti insieme, squadra e tifosi. A loro va un grande grazie per tutto l’affetto che ci dimostrano ogni giorno. Li aspettiamo sabato allo stadio, il loro supporto sarà importante contro la Lazio nella prima partita in casa del campionato".

"Io penso a migliorarmi giorno dopo giorno, senza guardare troppo avanti. Il mio obiettivo è conquistare i tre punti contro la Lazio. Sabato sarà una partita importante. Passo dopo passo io e la squadra vogliamo arrivare in alto”.

