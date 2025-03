Udinese, Okoye multato dal club: cosa filtra in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Problemi in casa Udinese che non riguardano solo gli infortunati: infatti, il portiere bianconero Maduka Okoye, nei giorni scorsi è stato fermato in macchina mentre girava senza patente e assicurazione su un'auto non immatricolata. Come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'estremo difensore nigeriano è stato multato dalla società.

Tuttavia, questo provvedimento non dovrebbe incidere a livello di campo. Okoye sta recuperando dall'infortunio e proverà a esserci lunedì prossimo contro la Lazio. La decisione è nelle mani di Runjaic: bisogna considerare che il nigeriano fino ad alcune ore fa non aveva praticamente mai lavorato sul campo e pertanto non va esclusa una conferma di Padelli tra i pali.

