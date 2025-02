Udinese, Okoye vicino al rientro: era finito sotto inchiesta per una gara contro la Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tra un paio di settimane Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, dovrebbe tornare ad allenarsi con l'Udinese in seguito all'operazione al polso. L'estremo difensore ha pubblicato una sua foto durante una seduta sui social e ha commentato con una frase molto significativa, che solo in parte rende l'idea di quanto pesi al nigeriano stare lontano dal campo: "Più grande è la tempesta, più luminoso è l'arcobaleno".

Inoltre Okoye è finito sotto inchiesta in una indagine aperta dalla Procura di Udine dopo una segnalazione per una serie di scommesse per importi rilevanti legati a una sua ammonizione durante la sfida contro la Lazio disputata l'11 marzo 2024. A segnalare il fatto è stato Sisal, attraverso un algoritmo creato per individuare anomalie nelle giocate e il portiere è stato avvisato a fine dicembre dell'attività della Procura nei suoi riguardi e dell'altro indagato, Diego Giordano, titolare di una pizzeria molto frequentata dai calciatori bianconeri.

In quella partita Maduka Okoye ha ricevuto un'ammonizione per perdita di tempo, una cosa che può essere vista anche normale, visto che i bianconeri erano in vantaggio per 2-1 al diciannovesimo del secondo tempo. Gli immobili in cui alloggiano sia Okoye che l'imprenditore sono stati oggetto di perquisizione alla ricerca di eventuali ricevute delle giocate, ma anche le chat presenti nei telefoni di entrambi sono state copiate per scoprire o meno eventuali intese. L'accordo, tuttavia, potrebbe essere stato preso verbalmente. In tutto questo i legali di Okoye hanno commentato la notizia definendola "totalmente insussistente".