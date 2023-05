Udinese, parapiglia nel finale contro la Fiorentina: Sottil perde un big per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Un finale piuttosto movimentato quello del Franchi tra Fiorentina e Udinese. La squadra di Italiano si è imposta per 2-0 con le reti di Castrovilli e Bonaventura ma al triplice fischio in campo si è accesa una rissa che ha portato all'espulsione del centrocampista della viola e anche di Becao. Il difensore della squadra di Sottil quindi salterà la gara contro la Lazio in programma domenica 21 maggio alle 20.45.