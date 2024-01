Udinese, quanti infortuni in vista della Lazio: torna un attaccante

Allarme infermeria per l'Udinese. Come riporta Udineseblog, Jordan Zemura è ancora ai box e ieri non si è visto sui campi del centro sportivo, ma non solo. In ottica Lazio, ci sono anche Gerard Deulofeu e Davis i cui tempi di recupero non sono facilmente pronosticabili in questo momento.

Buone notizie invece con Brenner che è rientrato dal Brasile, dove ha trascorso un paio di mesi. Il giocatore, reduce da una sutura tendinea del retto femorale della coscia destra, operata il 2 settembre, è tornato al Bruseschi e prosegue un percorso personalizzato che dovrebbe consentirgli di tornare a disposizione di Cioffi per riaffacciarsi tra i convocati dell’anticipo di sabato 20 gennaio contro il Milan, comunque indisponibile per la Lazio, gara in programma domenica 7 gennaio.