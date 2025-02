Udinese, Runjaic fa il punto sull'infermeria: chi recupera per la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese affronterà il Parma sabato sera alle 20:45 e in conferenza stampa, tra gli altri temi, il tecnico dei friulani si è soffermato sull'infermeria facendo un punto su chi recupererà per la gara contro i ducali e chi no. Non ci sarà sicuramente Sava così come Okoye, ma il portiere è pronto a tornare a disposizione nella settimana di preparazione del match con la Lazio all'Olimpico, in calendario lunedì 10 marzo alle 20:45.

Queste le parole di Runjaic: "Dalla settimana prossima sarà a disposizione. Si sta allenando individualmente, settimana prossima sarà in gruppo. Vedremo di quanto tempo avrà bisogno per essere di nuovo convocabile. Sicuramente è positivo che stia tornando in gruppo, resta il dispiacere per Sava. Okoye sta lavorando duramente, anche con i fisioterapisti, pensiamo che possa tornare a disposizione con grande energia".

