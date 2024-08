Udinese, Runjaic: "Se Sanchez ci sarà contro la Lazio? Ecco la verità..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, il nuovo allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato anche del ritorno di Alexis Sanchez in Friuli, facendo il punto sulle sue condizioni fisiche e sul suo possibile impiego alla seconda giornata di campionato, quando ospiteranno la Lazio:

"Per prima cosa sono molto felice, ma non solo io, società e giocatori, tutti apprezziamo l’avere un compagno di squadra con questa esperienza. Ha già cominciato a farsi sentire, servirà pazienza con lui per integrarlo gradualmente. Non sarà con noi domenica a Bologna, stiamo pianificando la preparazione per averlo al meglio all’esordio casalingo contro la Lazio. Lui è d’accordo, è un gran professionista, iniziando ora non sarebbe al 100%, sta facendo molto a livello individuale e specifico in allenamento".