Udinese, Runjaić soddisfatto: "Sono felice. Abbiamo sorpreso la Lazio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima sconfitta stagionale per la Lazio che dopo aver battuto il Venezia cade in casa dell'Udinese che si è imposto per 2-1 con le reti di Lucca e Thauvin. Al termine della sfida queste le parole del tecnico dei friulani Kosta Runjaić ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto soddisfatto, abbiamo iniziato molto bene e abbiamo sorpreso la Lazio. Sono felice. C’è ancora molto da lavorare ma oggi era importante far felici i nostri tifosi".