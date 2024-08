Udinese, Sanchez risparmiato per la Lazio? Runjaic chiarisce tutto

TUTTOmercatoWEB.com

L'Udinese inizia la stagione sul campo del Bologna e a sorpresa non ci sarà Alexis Sanchez. L'ex Inter, tornato in bianconero dopo tanti anni, non sarà del match in Emilia. A spiegare il motivo è stato il tecnico dei friulani Kosta Runjaic che nella presentazione del match ha detto: «E' a corto di preparazione, non ha senso gettarlo in mischia, meglio preservarlo per la sfida con la Lazio».