Udinese, Sottil a rischio esonero: già individuato il sostituto

La panchina di Andrea Sottil è sempre più a rischio dopo i 4 punti raccolti nelle prime 7 giornate di campionato. In caso di sconfitta, o forse anche di non vittoria, contro l'Empoli venerdì alle 18:30 l'Udinese potrebbe optare per l'esonero. In questo caso il sostituto già individuato sarebbe Gabriele Cioffi, che ha già giudato l'Udinese tra il dicembre 2021 e il maggio 2022. Nell'estate 2022 il tecnico preferì andare al Verona che offriva 2 anni di contratto rispetto al singolo del club friulano, ma questo non sarebbe un problema per un eventuale bis.