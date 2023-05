Udinese, Sottil: "Lazio, ti voglio fermare! Conosciamo le loro qualità"

TUTTOmercatoWEB.com

“Sono molto contento, felice ed orgoglioso di continuare questo bellissimo percorso” - dichiara Sottil all'inizio della canonica intervista pre partita ai microfoni di TV 12 alla vigilia del match contro la Lazio - Un ringraziamento speciale alla famiglia Pozzo che ha visto in me l’allenatore giusto per quest’anno e per la prossima stagione. Un ringraziamento anche a Marino, una bellissima persona e una guida importante durante questo percorso".

Sottil analizza, poi, gli avversari di domani: “Partita difficile, la Lazio ama tenere il pallone. Ha tutti giocatori tecnici, fraseggio e attacco dello spazio con una manovra molto avvolgente. La conosciamo e l’abbiamo studiata bene, però noi abbiamo il dovere di fare prima di tutto una grande prestazione in casa, davanti ai nostri tifosi, il nostro valore aggiunto. Dobbiamo offrire una performance di spessore e con un bel gioco, perché abbiamo le qualità necessarie, rispettando comunque l’avversario. La fase difendente dovrà essere molto intelligente ed accurata.”

Mister Sottil, inoltre, ha commentato il cammino in trasferta della squadra nell'ultimo periodo e si è anche soffermato sull'abilità dei bianconeri nell'ottenere grandi risultati alla Dacia Arena contro le prime della classe: “Il rendimento esterno non è buono, lo so e lo sappiamo, dovevamo fare qualcosa in più. Bisognerà imparare la lezione per il futuro. Entra sempre in campo la mentalità vincente in questo caso, bisogna essere sempre concentrati per vincere. In casa dobbiamo assolutamente continuare con questi trend positivo, abbiamo la possibilità e la voglia di mettere un difficolta la Lazio. Il nostro obiettivo è terminare il più in alto possibile nella parte sinistra della classifica.”

Come già accennato nelle scorse settimane, Sottil si sofferma sul recupero di Beto e sottolinea il dispiace di non avere tutta la rosa a disposizione: “La cosa che dispiace è non aver potuto affrontare questa fase finale con la squadra al completo. Sono sicuro che i ragazzi faranno bene fino alla fine. Fortunatamente abbiamo recuperato Beto, una soluzione in più che ci darà fisicità e profondità.”

A proposito di assenze, mancherà Becao per squalifica: “Becao è un giocatore importante - continua l’allenatore - dispiace non averlo. Il fine partita è sempre meglio cercare di controllarsi e domare la rabbia però, mi permetto di dire, che non ci sono stati i presupposti di una doppia espulsione. Chi lo sostituirà farà sicuramente la sua parte.”

Al termine dell’intervista, Sottil ci tiene ad essere vicino alla popolazione dell’Emilia-Romagna ricordando anche l'iniziativa delle maglie all'asta su matchwornshirt.com per raccogliere fondi: “Bellissima iniziativa da parte della Società ed alla quale ci tengo molto anche io. Siamo molto vicini all’Emilia-Romagna che ha subito questa catastrofe. Personalmente sono molto mortificato e dispiaciuto a vedere quelle immagini. Nel nostro piccolo, ci teniamo a dare loro una mano.”