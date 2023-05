Udinese, Sottil: "Non era rigore. Immobile ha simulato"

TUTTOmercatoWEB.com

Per commentare la sconfitta dell'Udinese, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il tecnico dei friulani, Andrea Sottil: “Ottimo primo tempo, veramente un bel calcio giocato alla pari. È mancato il gol ma la squadra mi è piaciuta molto, il calo è perché siamo contati da mesi. Abbiamo cinque titolari fuori per infortunio, abbiamo recuperato per miracolo Beto. Stasera quei quattro della Primavera in panchina. Lo dico non per fare il piantino, ma a questo livello la Lazio è una squadra forte che può metterti in difficoltà. Non ho nulla da recriminare ai miei. Non avendo possibilità di restare intensi come si faceva nella prima parte, è difficile. Il rigore non è rigore, ma è chiaramente simulazione. È chiaro che la Lazio ti mette in difficoltà, ma viene dato un rigore in cui Masina è fermo e Immobile si lascia cadere. È un grande dispiacere perché si lavora. Non togliere meriti alla Lazio, ma non è rigore”

APPROCCIO - “La squadra è cresciuta molto anche nel palleggio, con personalità. Ho sempre cercato di inculcare il palleggio da dietro, perché diventiamo pericolosi col cambio di gioco. Ha funzionato bene, ma poi non è facile gestire l’emergenza. Per il contratto sono molto contento di poter continuare il percorso con questi ragazzi”

SAMARDZIC - “Stiamo parlando che da gennaio non c’è più delofeu e sono stati fuori Success e Beto. È chiaro che Samardzic è straordinario, ma ha caratteristiche diverse. È difficile gestire l’attacco con zero alternative. Devo trovare, senza fare troppi pianti, delle soluzioni. Abbiamo perso diversi giocatori e quindi poi aprire Pereyra perché non ho più i quinti. Li bisognava fare tre cambi per tenere alto il ritmo e l’intensità, per rimandare la Lazio nella propria metà campo. Ha cercato di fare superiorità alle spalle di Vecino e l’ha fatto bene”

Il tecnico è poi intervenuto in conferenza stampa: "Grandissimo primo tempo, alla pari con la Lazio. Siamo arrivati lì tante volte, dovevamo essere più precisi. Avevamo battute facili che non abbiamo concretizzato. Siamo durati solo un tempo visto che siamo contati. Cinque giocatori titolari fuori, abbiamo perso Ebosele, recuperato per miracolo Beto. La Lazio nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, ma ci sono delle motivazioni. C’è un rigore che non è un rigore ma è una simulazione. Questo non voglio togliere meriti alla Lazio. È la prima volta che mi lamento del direttore di gara, Immobile si lascia cadere. Il var non interviene perché c’è un contatto. Dispiace perché la Lazio avrebbe potuto vincere lo stesso, ma la partita sarebbe potuta rimanere in parità"

