Udinese, Sottil polemico: "Finale? Battibecchi da campo ma alla fine è arrivata la beffa"

Ko dell'Udinese battuto in casa della Fiorentina che si è imposta con i gol di Castrovilli e Bonaventura. Non solo, in vista della gara contro la Lazio il tecnico Sottil dovrà fare a meno anche di Becao espulso nel finale. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Buona partita della squadra, in questo momento siamo molto contati, soprattutto davanti. Ce l'abbiamo messa tutta ma non ci siamo riusciti, abbiamo avuto situazioni importanti per pareggiarla. Peccato, però non ho nulla da recriminare ai ragazzi. Finale? Sinceramente non ho capito neanche io. Penso una cosa: ho giocato tanti anni a calcio, a fine partita ci possono essere dei battibecchi. Ho visto un po' di parapiglia mentre parlavo col mio vice, ma il direttore di gara anche lì poteva saper gestire queste situazioni. Non ho visto mani addosso, schiaffi, testate o pugni, ma solo discussioni. Magari puoi arrivare lì e ammonire, oppure dividere. A fine partita non siamo lucidi, tutti quanti, ma sono battibecchi di campo. Dispiace però non avere Becao con la Lazio, oltre il danno la beffa".