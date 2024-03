Udinese, tifosi contro Walace: il gesto del brasiliano a fine partita

TUTTOmercatoWEB.com

Aria polemica in casa Udinese. Dopo il deludente pareggio interno con la Salernitana, i tifosi hanno fischiato la squadra di Cioffi per gli ultimi risultati al di sotto delle aspettative. Al triplice fischio la curva friulana ha richiamato i giocatori sotto la curva per un confronto con i giocatori. Non c'è stato però nessun confronto perché Walace, capitano in assenza di Pereyra, ha invitato i suoi compagni a prendere la via degli spogliatoi. Episodio davvero singolare, la tifoseria dell'Udinese non ha gradito il gesto. Aria tesa per Cioffi e i suoi ragazzi che lunedì prossimo faranno visita alla Lazio.