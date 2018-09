Udinese, Velazquez sicuro: "La Lazio ha tutto, può andare in Champions"

La Lazio sbanca Udine con un micidiale uno-due targato Acerbi e Correa. A fine partita il tecnico dei friulani Velazquez a Sky Sport si è mostrato comunque soddisfatto: “Per me la prestazione è stata bellissima, per tutta la partita. Abbiamo fatto più tiri e avuto più occasione della Lazio. Ringrazio i tifosi per l’aiuto che ci hanno dato in tutta la partita. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che gioca l’Europa League con calciatori di grande valore. Addirittura prima dell’1-0 abbiamo sfiorato noi il vantaggio. La mentalità dei miei ragazzi è quella giusta, sono molto soddisfatto del loro lavoro. Oggi abbiamo giocato la partita migliore della stagione. Volevamo vincere e questo è molto importante, sono orgoglioso. Mi è sempre piaciuta la Serie A, un campionato molto tattico. Sono felice della società dell’Udinese e con i miei giocatori tutto è più facile”.

Il tecnico dell'Udinese ha parlato anche in conferenza stampa: “Oggi arrivava qui una squadra forte, che gioca in Europa. Noi abbiamo giocato per vincere, abbiamo avuto più possesso e più tiri dell’avversario. L’Udinese mi è piaciuta molto, con e senza palla. Prima del loro gol potevamo segnare e non l’abbiamo fatto. È questa la differenza. Sono soddisfatto anche degli ultimi minuti, non abbiamo mollato. Questo è il calcio. Possiamo applaudire la Lazio per la sua qualità, se avessimo segnato magari sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo contenuto gli avversari, loro sono bravissimi. Forse questa è stata la nostra migliore partita finora, poi possiamo sempre migliorare. Oggi loro hanno gestito bene il tempo, gli ultimi 20 minuti si è giocato poco, ma è normale che sia così quando si è in vantaggio. È una partita che ci serve per crescere. La Lazio è forte, ha vinto le ultime quattro partite, eppure l’abbiamo contenuta e poi abbiamo reagito. Puo arrivare in Champions, anche se è complicato. La Serie A è un campionato tra i due-tre più importanti al mondo, ci sono tante squadre di livello. Per la Champions ci sono sette-otto squadre che possono farcela, perché no. La Lazio è tra queste perché ha tutto: la società e i calciatori. L’anno scorso ho visto molto la Lazio, mi è piaciuta tanto”.