Udinese, Walace punta la Lazio: "Stiamo lavorando per migliorare"

La prossima gara di Serie A vedrà contro Udinese e Lazio alla Dacia Arena. Durante "Udinese Tonight" su TV12, il centrocampista brasiliano Walace ha parlato della stagione della sua squadra, con uno sguardo verso il suo anno. Queste le sue parole a riguardo: "Mi sento cresciuto e sto cercando di aiutare i nuovi arrivati, chi non è ancora abituato e non parla la lingua. Mi sento molto importante sotto questo punto di vista. Sapevamo che sarebbe stato un anno complicato e stiamo lavorando per migliorare. Tanti compagni sono in Italia per la prima volta e hanno bisogno di tempo per crescere. È normale per loro fare fatica all’inizio, vengono da altri campionati ma si stanno adattando".

"Cioffi? Ci carica ogni secondo tutti quanti". La partita che ci ha fatto più male, quella contro l’Hellas Verona. Eravamo sopra 2-0, poi abbiamo concesso la palla. Hanno guadagnato fiducia fino al 2-2. Abbiamo segnato ancora e ho pensato sarebbe finita lì. Il 3-3 all'ultimo secondo. Lasciamo stare gli arbitri, la gara era finita e abbiamo preso gol, è stato un colpo durissimo. Si vede se hai voglia di reagire. Mi sento parte di questa società e di questa città. Mi aspetto un'Udinese ancora migliore nel 2024".