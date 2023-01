Uefa, Ceferin candidato unico alla presidenza: gli scenari

Fonte: ANSA

Alexander Ceferin, presidente della Uefa, sarà l'unico candidato a correre per la presidenza della massima organizzazione calcistica continentale, le cui elezioni si svolgeranno il 5 aprile 2023 a Lisbona durante il 47esimo Congresso Ordinario. Lo annuncia ufficialmente la stessa Uefa, in quanto oggi cadeva il termine ultimo per ricevere ulteriori candidature alla presidenza. Ceferin, avvocato sloveno di 55 anni, è stato eletto nel 2016 e poi rieletto nel 2019 (anche in quel caso si era presentato come unico candidato). Il prossimo mandato (di durata quadriennale) dunque sarà il suo terzo alla guida della Uefa.

