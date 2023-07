Uefa, dalla Champions alla Conference: le regole per i prezzi dei tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

In vista dell’inizio della nuova stagione, a proposito delle tre competizioni europee, la Uefa, con un documento ufficiale pubblicato attraverso i propri canali, ha stabilito il tetto massimo dei prezzi per i tagliandi riservati alla tifoseria ospite. Sostanzialmente, sono stati modificati alcuni commi degli artt 38 e 20 del Regolamento di sicurezza e protezione. Le modifiche impongono che sia mantenuta la soglia del 5% dei biglietti totali da destinare alla tifoseria ospite stabilendo che il prezzo non deve superare quello pagato da un adulto in un settore comparabile destinato ai supporter della squadra di casa. I massimali sono i seguenti:

70 euro per una partita di Champions League

45 euro per una partita di Europa League

25 euro per una partita di Conference League

Possono essere apportate delle modifiche relativamente al prezzo e alla disponibilità, ma solo in seguito a un accordo scritto tra i due club che dovranno affrontarsi. Le regole sono in vigore già per la stagione 2023/24

