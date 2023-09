Uefa - Eca | Accordo fino al 2030: altro colpo alla Superlega

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uefa e Eca rafforzano ancora di più la loro collaborazione. Ieri all'assemblea dei club a Berlino è stato firmato un nuovo memorandum d'intesa fino al 2030. Il tratto più significativo è legato al fatto che non ci sarà spazio per tornei alternativi come la Superlega: anche di fronte a specifiche sentenze di giudici comunitari i club, a eccezione di Real Madrid e Barcellona, si impegnano a riconoscere il ruolo centrale della Uefa e un sistema aperto.

Uefa - Eca, nuova distribuzione dei premi Champions

Come riporta La Gazzetta dello Sport c'è una novità anche per quanto riguarda la distribuzione dei premi Champions ai club. La partecipazione passa dal 25% al 27,5%, mentre i risultati diventano preponderanti: conterà per il 37,5%, con la vittoria del girone che porterà un premio ancora più ricco. Market pool e ranking storico vengono unificati in una sola voce che conterà per il 35%, dal 45% dello schema precedente.