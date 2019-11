Uefa, Platini accusa: "Io vittima di un complotto"

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Sono rimasto vittima di un complotto, un processo mediatico violento, ma la vita non è finita. Devo avere un'ultima avventura, non posso chiudere con la parola 'sospeso' dalla Fifa". Lo dice l'ex presidente della Uefa, Michel Platini, presentando il libro "il Re a nudo". "Non ho ragione di essere incazzato - aggiunge Platini -, vado in contropiede come con Trapattoni e aspetto il verdetto della Corte dei Diritti Umani. Mi sono sentito tradito? Famiglia e amici sono rimasti, ho perso solo i cortigiani".

