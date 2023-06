UEFA, stangata anche alla Roma: maxi multa e divieto ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Stangata della UEFA non solo nei confronti di José Mourinho. L'allenatore portoghese è stato squalificato per quattro turni per gli insulti rivolti all'arbitro Taylor, ma non sono finite qui le notizie negative per la Roma. Il massimo organo calcistico europeo, tramite un comunicato, ha multato la società giallorossa di 55mila euro oltre a chiudere il settore ospiti ai giallorossi per un turno nelle competizioni europee. Oltre al danno la beffa perché la Roma dovrà ripagare i danni causati dai tifosi alla Puskas Arena di Budapest entro 30 giorni.

Il comunicato UEFA

"Sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara. Multa di € 50.000 e vietare all'AS Roma di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima (1) partita delle competizioni UEFA, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla. Multa di 5 mila euro per comportamento scorretto della squadra".