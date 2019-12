Uefa, Uva (vice-pres.): "No a super Champions, ucciderebbe campionati"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva boccia senza appello la proposta di un futuro torneo europeo ultraselezionato, per una ventina di top club. "Da tanti anni viene fuori questa famosa superlega -ha detto Uva ai microfoni di Radio anch'io sport- ma non penso sia nella mentalità e nella cultura europea. Ucciderebbe i campionati nazionali e il prodotto non sarebbe eccelso". "E' il denaro il primo motore di queste iniziative, senza tener conto dei regolamenti, della base del calcio, dei campionati nazionali che producono calcio e fanno giocare i giovani. Tutto -ha concluso Uva- è proteso alla condivisione di maggiori risorse, ma l'Europa non è come gli Usa". (ANSA).