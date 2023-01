UFFICIALE - Almeyda rinnova "a vita" con l'AEK Atene: il comunicato

Il tecnico argentino, arrivato in estate in Grecia, ha lasciato il segno e il club ha voluto subito blindarlo con un accordo extra large...

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Matias Almeyda e l'Aek Atene avanti insieme. Il club ellenico ha annunciato il rinnovo di contratto del tecnico fino al 2028. Arrivato in estate in grecia, l'ex mediano aveva firmato un accordo biennale con opzione per il terzo anno. I risultati ottenuti, attualmente l'AEK è secondo in classifica, hanno spinto il club a blindare l'allenatore. Il nuovo accordo, infatti, è fino al 2028. Una sorta di contratto a vita per el Pelado. Ecco il comunicato:

"L'AEK con onore, gioia e orgoglio, annuncia l'accordo con il nostro allenatore Matias Jesus Almeida per l'estensione del suo contratto fino all'estate del 2028!

L'uomo che ci ha fatto aspettare di nuovo ogni partita successiva della nostra squadra, ha firmato un contratto a vita, un contratto di cuore, in modo che possiamo vivere di nuovo tutti insieme i giorni di gloria e grandezza dell'AEK!

Dopo aver firmato il contratto, Matias Almeyda ha dichiarato: "È uno dei momenti più felici della mia vita. Mi sento veramente grato al presidente e all'amministrazione, ma anche al nostro mondo per il suo amore. Volevo davvero impegnarmi con l'AEK da molto tempo e sono felice in questo momento. Prometto di continuare il nostro lavoro, insieme ai giocatori, con la stessa e, se possibile, con maggiore intensità.

Non si tratta di soldi. È una questione di amore, passione e voglia di vincere. Molti allenatori lavorano in una squadra per crearsi l'opportunità per la successiva. Io, invece, in questo caso particolare no. Voglio restare qui, voglio essere all'AEK!"