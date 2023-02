UFFICIALE - Argentina, Scaloni confermato come ct: l’annuncio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Era stato già confermato, ma mancava solo l’ufficialità: Lione Scaloni proseguirà la sua avventura sulla panchina dell’Argentina. Il ct, dopo la vittoria del Mondiale in Qatar, ha rinnovato il suo contratto con l’Albiceleste per altri tre anni. La scadenza è fissata al 2026. L’annuncio della firma è stato dato direttamente dalla pagina social della selezione, questo il messaggio che l'accompagna: "Ci sarà Lionel Scaloni ancora per un po' "

