UFFICIALE - Cagliari, la drastica scelta per risollevare la stagione

AGGIORNAMENTO 14.00 - E' arrivata anche l'ufficialità che mette la parola fine al rapporto tra Fabio Liverani e il Cagliari. La società rossoblu con la seguente nota ha comunicato l'esonero dell'ex Lazio: "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra" e poi continua "Dalla ripresa dell'attività, con l'allenamento pomeridiano di mercoledì e l'inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno di cui Roberto Muzzi sarà il responsabile". Un altro ex Lazio, dunque, siederà sulla panchina del Cagliari, seppur in maniera momentanea. Per il sostituto di Liverani, infatti, Giulini guarda ancora nella Capitale dando il via a un derby per la panchina.

E' finita l'avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Cagliari. Come riportato da Gianluca Di Marzio l'ex Palermo è stato infatti esonerato e a breve si attende il comunicato ufficiale della società. Fatale per il tecnico proprio la sconfitta subita in casa dei rosanero nell'ultimo turno di campionato e il 14esimo posto in classifica.