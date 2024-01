UFFICIALE - Calciomercato, Strefezza in Serie B: ha firmato con il Como

TUTTOmercatoWEB.com

Gabriel Strefezza lascia la Serie A: è un nuovo giocatore del Como. L'ormai ex Lecce non sarà il nuovo colpo in attacco della Lazio, che l'aveva visionato in questo mese di gennaio. Ha firmato un contratto di tre anni e mezzo: l'intesa è stata raggiunta sulla base di 3,5 milioni di euro più altri 500mila euro di bonus e uno ulteriore milione legato alle sue prestazioni nei prossimi anni. Questo il comunicato ufficiale del club dopo il suo acquisto: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Strefezza al Como 1907".